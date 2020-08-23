В ОДКБ заявили, что Белоруссия не просила о помощи

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что не организация не получала от Белоруссии запроса о помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил на форуме «Армия-2020», что Белоруссия не направляла запроса об оказании помощи в связи с ситуацией в республике.

«У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно», - сказал он.

Станислав Зась пояснил, что в случае необходимости и при поступлении соответствующего запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств.

После этого будет разработано решение в соответствии запросом республики и приняты все меры для устранения существующих проблем. Но в данный момент организация не видит необходимости вмешиваться во внутреннюю ситуацию страны, сообщает ТАСС.