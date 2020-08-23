Промоутер рассказал, где проведет следующий бой Поветкин

Где может состояться следующий выход Поветкина на ринг, мы спросили во время интервью его промоутера Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Поветкин в субботу вечером в бою, проходившем в частном поместье в Британии, накаутировал Диллиана Уайта. Теперь наш боксер-тяжеловес может встретиться с победителем поединка Уайлдер – Фьюри или согласиться на матч-реванш с Уайтом. Где может состояться следующий выход Поветкина на ринг, мы спросили во время интервью его промоутера Андрея Рябинского.

- Поветкин в 2018 году боксировал на Уэмбли, собрал полный стадион. Но сейчас из-за пандемии такие массовые мероприятия запрещены. Где теперь мы увидим Поветкина?

- Да, на Уэмбли было 80 тысяч человек. И это было очень круто. Я вам хочу сказать, что Сашу очень уважают в Великобритании. Там люди разбираются в боксе, относятся к боксерам с большим уважением. При этом они могут там освистать даже своего, если он уходит от боя. И, наоборот, человека, который проявляет характер, сильно входит в рубку, не боится этого, они могут зауважать, даже если это иностранец. Вот Саша там заработал очень серьезный авторитет, у него в Англии очень много поклонников.

- То есть, скорее всего, следующий бой Поветкина будет в Британии, а не в Америке?

- Ну, это не очевидно для нас. Посмотрим. Но есть вероятность, что это будет Британия.

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