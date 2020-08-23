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Промоутер рассказал, где проведет следующий бой Поветкин

Андрей Рябинский объяснил, что боксер-тяжеловес может встретиться с победителем поединка Уайлдер – Фьюри
Сергей КирилловСергей КирилловСергейКириллов
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Где может состояться следующий выход Поветкина на ринг, мы спросили во время интервью его промоутера

Где может состояться следующий выход Поветкина на ринг, мы спросили во время интервью его промоутера

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Поветкин в субботу вечером в бою, проходившем в частном поместье в Британии, накаутировал Диллиана Уайта. Теперь наш боксер-тяжеловес может встретиться с победителем поединка Уайлдер – Фьюри или согласиться на матч-реванш с Уайтом. Где может состояться следующий выход Поветкина на ринг, мы спросили во время интервью его промоутера Андрея Рябинского.

- Поветкин в 2018 году боксировал на Уэмбли, собрал полный стадион. Но сейчас из-за пандемии такие массовые мероприятия запрещены. Где теперь мы увидим Поветкина?

- Да, на Уэмбли было 80 тысяч человек. И это было очень круто. Я вам хочу сказать, что Сашу очень уважают в Великобритании. Там люди разбираются в боксе, относятся к боксерам с большим уважением. При этом они могут там освистать даже своего, если он уходит от боя. И, наоборот, человека, который проявляет характер, сильно входит в рубку, не боится этого, они могут зауважать, даже если это иностранец. Вот Саша там заработал очень серьезный авторитет, у него в Англии очень много поклонников.

- То есть, скорее всего, следующий бой Поветкина будет в Британии, а не в Америке?

- Ну, это не очевидно для нас. Посмотрим. Но есть вероятность, что это будет Британия.

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