Минобороны Белоруссии взяло памятники и монументы под защиту

Глава Минобороны республики заявил, что на защиту памятников встанет армия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ведомство взяло под защиту мемориальные объекты ВОВ, которые с 23 августа будут охраняться не только милицией, но и армией.

Он подчеркнул, что эти места священны для всех белоруссов.

«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму <...> Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», - сказал Хренин в эфире телеканала СТВ.

Глава Минобороны республики подчеркнул, что священные места не могут быть осквернены.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем!» - сказал он.

Напомним, что в Белоруссии после выборов президента республики начались акции протеста. Демонстранты уже две недели выходят на улицы, что выразить недовольство результатами голосования. В первые дни после начались столкновения мирных граждан с ОМОН и милицией. В ходе столкновений силовики задержали сотни людей. Некоторые из протестующих были ранены и направлены в больницы.