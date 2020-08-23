Двое бойцов спецназа ранены в бою с террористами в Ингушетии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции нейтрализованы трое боевиков международной террористической организации "Исламское государство"*, ранены двое бойцов спецназа. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Бой с террористами развязался сегодня утром в селе Троицкое Сунженского района. Правоохранители получили информацию о том, что в одном из частных домов села скрываются вооруженные бандиты, и начали контртеррористическую операцию. Засевшим в доме террористам было предложено сложить оружие и сдаться властям, но в ответ преступники открыли огонь.

Ранения получили двое бойцов спецназа, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что из гражданского населения никто не пострадал.

По данным Национального антитеррористического комитета, у ликвидированных боевиков нашли оружие, в том числе готовые к применению снайперские винтовки.

* запрещенная в России террористическая организация