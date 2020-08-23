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"Точно не нуждаемся в советах": В МИД Белоруссии ответили Зеленскому

Украинский президент посоветовал провести новые выборы, чтобы успокоить население республики
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Официальный представитель министерства иностранных дел Белоруссии прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Свое мнением Анатолий Глаз высказал в эфире Euronews в воскресенье, 23 августа.

- Нам хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, - заявил представитель белорусского МИД.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в интервью телеканалу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александру Лукашенко необходимо провести повторные выборы главы республики в ближайшее время, чтобы «успокоить всех». Украинский лидер посоветовал также пригласить на новые выборы всех возможных международных наблюдателей.

Напомним, что в Белоруссии протесты после выборов идут уже вторую неделю. Победителем выборов стал правящий в республике с 1994 года Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов избирателей.