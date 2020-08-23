Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую Фото: REUTERS

Российские власти не исключают, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике. Об этом во время молодежного форума «Территория смыслов» рассказал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

- По всей видимости, Тихановской не разрешили успокоиться, и она стала делать жесткие политические заявления, требуя продолжать стычки и забастовки. Характерно, что что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке, - отметил Лавров.

Министр сказал, что главный адресат выступлений экс-кандидата в президенты Белоруссии, вероятнее всего, находится на западе.

- Не утверждают ничего, но возможно цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию, - сказал глава ведомства.

Сергей Лавров добавил, что Москве известно, что далеко не все западные партнеры России с таким подходом согласны.

Ранее в ходе выступления глава ведомства говорил, что РФ Россия примет любое решение Белоруссии по общению со своим народом. Он подчеркнул, что ситуация в настоящее время постепенно нормализуется, но есть желающие, которые хотят реализовать украинский сценарий в республике.