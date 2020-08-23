Лавров рассказал про ракеты, которые защитят Россию от всех угроз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые ракеты, которые в настоящее время разрабатывают военно-промышленным комплексом России, смогут защитить нашу страну от все угроз. Россия примет конкретные меры в случае угрозы от американских ракет в Японии и Южной Корее, заявил в воскресенье, 23 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов". По его словам, Вашингтону уже об это доложили.

- Сейчас это всё размещается не только на европейской территории – давление наверняка будут усиливать на Японию и Южную Корею. А раз это будет в Японии и Южной Кореи, мы об этом честно американцам сказали, если такие ракеты появятся, то дальность их действия будет составлять почти 5,5 тысячи километров, то есть практически до Урала. А это больше половины территории России, - объяснил Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что такие действия с американской стороны нагнетают напряженность и создают реальные военно-технические потенциалы на границах России.

- Те новые вооружения, над которыми работают наши специалисты, будут обеспечивать безопасность нашего государства от любых угроз. Наша безопасность будет гарантирована обеспечена, - добавил министр иностранных дел.