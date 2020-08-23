В ВОЗ рассказали, можно ли избежать второй волны COVID-19

Второй волны коронавируса избежать не удастся, но мир к этому готов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что медицинские власти располагают в настоящее время всем необходимыми, чтобы избежать второй волны коронавируса.

«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого», - приводит его слова газета Corriere della Sera.

Он также рассказал об эпидемиологической ситуации в Италии, где число заразившихся вновь увеличивается. Гуэрра отметил, что связано это с улучшением и расширением диагностики.

«Однако возможность того, что эта ситуация найдет отражение в клинических случаях, то есть в числе больных, которые нуждаются в лечении, это другой разговор, связанный с тем, насколько пожилые люди защищены индивидуально и в медицинских учреждениях, если они госпитализированы», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что увеличение числа заразившихся было предусмотрено, а появление большего количества тяжело больных можно предотвратить.

«Распространение (инфекции) увеличивается, что соответствует интенсификации контактов. Но одно дело, волна, которая определяется ростом заражений, и другое, когда она связана с тяжелобольными», - сказал Гуэрра.

Специалист предупредил, что с малейшими симптомами простуды необходимо обращаться к врачу, чтобы исключить возможность коронавируса.

Помощник главы ВОЗ отметил, что рост случаев заражений с началом нового учебного года неизбежен из-за того, что предотвратить контакты между учащимися невозможно.