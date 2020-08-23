В Москве столкнулись самосвал и автобус: пострадали десять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Калужском шоссе в российской столице случилось серьезное ДТП: столкнулись самосвал и автобус с пассажирами. В результате аварии пострадали десять человек. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

- На 20-ом километре Калужского шоссе случилось столкновение автобуса и самосвала. По предварительным данным пострадали десять человек, - сказал собеседник агенства.

В автобусе в момент аварии находились 20 человек. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и 12 бригад медиков из скорой помощи.

Как сообщал сайт kp.ru, серьезное дорожно-транспортное происшествия случилось вчера в Калужской области: на трассе М-3 «Украина» столкнулись Toyota и Renault. Один из автомобилей загорелся. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали.