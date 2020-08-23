Тринадцать человек погибли в давке на подпольной дискотеке в Перу Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В результате давки на подпольной дискотеке в Перу погибли тринадцать человек, еще шестеро пострадали. В своем Twitter министерство внутренних дел республики сообщило, что вечеринка с печальным исходом прошла вечером 22 августа.

Примерно в 21:00 по местному времени в субботу в правоохранительные органы Перу поступило сообщение о дискотеке, которая проходила в одном из клубов. Вечеринки, как и другие массовые мероприятия, в республике в настоящее время запрещены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Элитное спецподразделение полиции, прибывшее к зданию для задержания нарушителей, сообщило что в мероприятии принимали участие более 120 человек.

При появлении полицейских собравшиеся решились спасаться от закона бегством, в результате чего образовалась сильная давка. Тринадцать человек погибли, среди пострадавших есть трое правоохранителей.

МВД Перу отмечает, что полицейские не применяли спецсредства. Задержаны 23 человека, личность владельца заведения и организаторов вечеринки устанавливаю эксперты.