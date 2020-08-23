В Евросоюзе заявили, что не намерены превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину», а ситуации в этих странах не стоит сравнивать, ведь граждане республике вышли на митинги не с флагом ЕС, а с требованием защитить свои права. Об этом заявил в интервью Pais верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

- На Украине был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, имелся геополитический аспект. А в Белоруссии сейчас не выбирают: они просто требуют режима гражданских свобод и прав. У Евросоюза нет желания превращать республику во вторую Украину, - заявил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что европейские страны просто заинтересованы в том, чтобы граждане Белоруссии «могли жить в таком режиме». По его словам, Евросоюз находится в контакте с российской стороной для избегания недопониманий.

Напомним, что сегодня на форуме глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что ситуация в Белоруссии нормализуется, одно, по его словам, есть желающие, которые хотят реализовать украинский сценарий в республике. Глава ведомства отметил, что граждане республики должны сами решить, как им выходить из сложившейся ситуации.