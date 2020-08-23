Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Ненецком автономном округе

Белые ГАЗели с красной лентой на бортах побывают в 45 регионах, включая Крайний Север и Северный Кавказ. Фото: Минздрав​ России

Уже почти два месяца автоколонна акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» продолжает свой путь по стране. В этом году мобильный пункты тестирования (белые ГАЗели с красной лентой на бортах) побывают в 45 регионах, включая Крайний Север и Северный Кавказ. Во время акции все желающие могут проверить свой ВИЧ-статус, сделав бесплатный экспресс-тест (какими они бывают, см. Важно), а также получить достоверную информацию по вопросам ВИЧ/СПИДа от психологов-консультантов акции.

Одним из регионов, куда прибыли автомобили Экспедиции, стал Ненецкий автономный округ. Тестирование на ВИЧ-инфекцию проходило в 3 населенных пунктах региона: Нарьян-Маре, поселках Красное и Искателей. Здесь свой ВИЧ-статус узнали 142 человека.

По итогам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Ненецком АО заведующая консультативно-диагностическим кабинетом по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа Елена Микушева отметила, что «люди с ВИЧ-инфекцией нуждаются и в психологической, и в социальной поддержке.

- Профессиональная задача психологов Центров СПИД, прежде всего, возможность оказать эмоциональную поддержку человеку, узнавшему свой положительный статус, - сказала Елена Микушева. - Психолог должен обладать знаниями, чтобы точно и понятно рассказать о заболевании, умением найти особый индивидуальный подход к каждому человеку, донести до каждого информацию, что в настоящее время ВИЧ – не приговор, и с этим диагнозом можно прожить долгую и качественную жизнь. Поэтому так важна профессиональная работа психологов-консультантов акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», чья первостепенная задача донести до людей достоверную информацию, тем самым повысив мотивацию к прохождению регулярного тестирования на ВИЧ.

ВАЖНО

Какие бывают тесты на ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

Максимально быстро и просто узнать свой ВИЧ статус можно при помощи экспресс-тестов на ВИЧ. Тесты бывают нескольких видов, их можно сдавать разными способами:

- по образцу слюны (такой используют для экспресс-тестирования в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»),

- по образцу мочи,

- по капле крови из пальца.

Как правило, результат тестов бывает готов в течение 15 минут. Достоверность - 99 процентов.

Также можно бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из вены - в поликлинике по месту жительства и в центрах СПИД.

ЧТО ДАЛЬШЕ

На ВИЧ протестируют жителей Красноярского края

С 24 по 28 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Красноярского края: Канске, Зеленогорске, Железногорске, Красноярске, Ачинске.

Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru.