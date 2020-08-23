Кошка в Биробиджане спасла семью от пожара

Кошка спасла семью от гибели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области сообщили, что в Биробиджане кошка спасла хозяев от пожара.

С субботы на воскресенье в МЧС поступило сообщение о возгорании дома по улице Лазо в поселке Заречье. Пострадавшие рассказали, что их разбудила кошка, которая попросилась среди ночи на улицу.

«Женщина проснулась от того, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу. Мужчины, в свою очередь, вызвали пожарных», – рассказали спасатели.

В ведомстве отметили, что огонь быстро распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Из-за этого была угроза пожара и соседних хозяйственных построек. Спасателям удалось ликвидировали пожар, но огонь успел повредить веранду и крышу дома.

Отмечается, что пострадавших при пожаре нет, но по факту происшествия проводится проверка. Специалистам предстоит установить причины возгорания и ущерб от пожара.