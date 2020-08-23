Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин наградил 17 граждан Соединенных штатов медалью Ушакова. Этой чести американцы удостоились за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. Соответствующий указ главы государства появился в воскресенье, 23 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

- За личное мужество во время Второй мировой войны при участии в Северных конвоях наградить граждан Соединенных Штатов, - говорится в указе Владимира Путина. Далее приводится поименный список награжденных американцев.

Ранее российской президент подписал указ о награждении медалью Ушакова моряков из Великобритании, которые также принимали участие в Северных конвоях и были награждены на личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны.