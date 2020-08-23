Опубликовано видео Коли Лукашенко в бронежилете в вертолете над Минском. Фото: кадр из видео

В сети появилась видеозапись, на которой президент Белоруссии Александр Лукашенко осматривает ситуацию около своей резиденции - Дворца Независимости из вертолета. Рядом с белорусским лидером в воздушном судне находится его сын Николай с автоматом в руках и бронежилете.

Лукашенко из иллюминатора оценил масштабы уличных протестов, на борту с ним был его сын Николай. Фото: кадр из видео

На второй видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента страны Telegram-каналом «Пул первого», видно, как Лукашенко из иллюминатора оценил масштабы уличных протестов.

Напомним, что вечером в воскресенье, 23 августа в разгар митинга оппозиции в Минске, Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию – Дворец независимости, рядом с которой уже собрались протестующие. На опубликованных кадрах видно, как глава государства выходит из вертолёта в бронежилете с автоматом Калашникова в руках и направляется в сторону резиденции. Посмотрев на весьма грозный вид президента демонстранты решили не подходить к нему слишком близко.

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