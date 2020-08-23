Александр Соболев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 23 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино прошел главный матч 4 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле принимал "Локомотив", который в этом сезоне стартовал получше "красно-белых".

И уже на 10-й минуте поединка после навеса со штрафного от Алексея Миранчука точно подставил голову под мяч защитник Мурило Серкейра. И первая половина матча так и завершилась - 1:0 в пользу "Локомотива". Однако у гостей было две вынужденные потери - из-за травм ушли Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

Во второй половине встречи "Спартаку" хватило сил, чтобы перевернуть игру. На 53-й минуте Джордан Ларссон после быстрой атаки забил ответный мяч. А на 81-й после скидки Алекса Крала форвард Александр Соболев кивком головы отправил второй мяч в ворота "Локомотива". Это - победа "Спартака" 2:1.

"Спартак" следующий матч проведет 26 августа в гостях против "Ротора". А "Локомотив" в этот же день проведет встречу дома с "Ахматом".