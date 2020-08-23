«Как крысы разбежались»: Опубликовано полное видео из вертолета Лукашенко над Минском

Опубликовано полное видео из вертолета Лукашенко над Минском. Фото: кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая в воскресенье, 23 августа, на вертолете к своей резиденции, оценил ситуацию с протестующими в столице государства. Он заявил, что участники акций протеста возле нее "как крысы разбежались", узнав, что "будет жарко". Видеозапись из салона вертолета опубликовало издание БелТА.

На опубликованных кадрах видно, как белорусский лидер, пролетая над Минском, специально попросил пилотов приблизиться к проспекту Победителей, на котором располагается его Дворец Независимости. От площади в это время как раз удалялась колонна протестующих оппозиционеров.

- Как крысы разбежались. Разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко,- прокомментировал увиденного Александр Лукашенко.

Кстати, на борту вертолета вместе с белорусским президентом заметили и его сына Колю – он был одет в бронежилет и держал в руках автомат.