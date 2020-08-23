«Президент никуда не бежал. Его дети были с ним»: Появилось видео из ситуационного штаба Лукашенко

Появилось видео из оперативного штаба Лукашенко. Фото: кадр из видео оперативного штаба Лукашенко

Пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что глава государства сегодня «никуда не бежал», а работал во Дворце независимости, причем его дети были с ним. Более того: в течение дня Лукашенко контролировал обстановку на фоне акций протестов оппозиции. В Telegram-канале "Пул Первого" вечером 23 августа было опубликовано видео из ситуационного штаба Лукашенко с комментарием Эйсмонт.

- Я хочу сказать, что весь сегодняшний день, с самого утра глава государства работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В этот момент глава государства также находился во Дворце. Можно сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго – увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении, - объяснила представитель главы государства.

Пресс-секретарь главы государства отметила, что после этого президент вызвал вертолёт, облетел город, с высоты посмотрел на митинги, контролировал обстановку. Вскоре вернувшись в резиденцию, первым делом президент поблагодарил силовиков и ОМОНовцев, которые защищали Дворец по периметру.

- Как и обещал президент, они никуда не бежал. Как бы ни пытались это представить некоторые блогеры и каналы. И дети его также были с ним. В эти минуты президент также работает во Дворце Независимости, - заключила Наталья Эйсмонт.