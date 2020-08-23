Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции. Фото: кадр из видео

Протестующие оппозиционеры у официальной резиденции белорусского президента в Минке – Дворца Независимости – пытались пойти на штурм здания, в котором в этот момент находился и сам Александр Лукашенко, но им не хватило смелости. Об этом в воскресенье, 23 августа, заявила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.

- Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В этот момент Александр Лукашенко находился во Дворце. Но смелости митингующим хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении, - отметила пресс-секретарь Лукашенко в интервью телеканалу ОНТ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Наталья Эйсмонт также заявила, что весь сегодняшний день белорусский лидер находился у себя в резиденции и решал неотложный вопросы, а также оценивал обстановку в столице государства. Только потом он вызвал вертолет, на котором вместе со своим сыном посмотрел на протестующих с высоты.