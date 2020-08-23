Оператор объяснил понижение скорости интернета в Белоруссии Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В белорусской столице в это воскресенье, 23 августа, была понижена скорость мобильного и стационарного интернета по требованию местных государственных органов. Цель таких ограничений – обеспечение национальной безопасности республики. Об этом говорится в заявлении пресс-службы белорусского оператора связи A1, опубликованном сегодня на официальном портале.

- К сожалению, по требованию государственных органов республике для обеспечения национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов в Минске. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных, - предупредили пользователей.

Оператор отметил, что о восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено чуть позже.

Акции протеста противников действующей власти сегодня проходят во многих городах Белоруссии, в частности в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Лиде, участие в них принимают десятки тысяч человек. Белорусский лидер Александр Лукашенко со своим сыном вечером осмотрел протесты в столице с высоты из салона вертолёта. При этом глава государства был вооружен незаряженным автоматом и облачен в бронежилет.