В руководстве "Спартака" сделали заявление о будущем Александра Кокорина после победы над "Локомотивом"

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Спартака" добились победы над "Локомотивом" в матче 4 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. В этом поединке снова в заявке команды не оказалось звездного новичка - Александр Кокорин продолжает залечивать свою травму. Нападающий никак не может провести первый матч в красно-белой футболке. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после этой игры поведал о ситуации с Кокориным:

- Хочу сказать, что с Кокориным у нас произошла, вот как мы считаем. Мы чуть-чуть неправильно сделали восстановление. Поэтому вот все чуть затянулось. Но вчера он вышел на тренировку в общую группу. И это очень хороший знак. Ждем его на поле. Мы договаривались, когда он приходил, что если будет предложение из клубов топовых, то мы будем рассматривать это предложение в его пользу.

Напомним, что следующая игра у "Спартака" - 26 августа. Поединок 5 тура "красно-белые" проведут в Волгограде против местного "Ротора". У москвичей после победной встречи в Тушино - 8 очков после 4 игр сезона.