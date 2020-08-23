Ученые назвали разрушающие печень привычки Фото: Мария ЛЕНЦ

В современном мире человек очень сильно перегружает свою печень, употребляя вредные продукты и игнорируя здоровый образ жизни. Принято считать, что больше всего на этом важном органе сказывается злоупотребление алкоголем, однако это не единственная причина разрушения печень, сообщает издание Focus со ссылкой на мнение ученых.

Эксперты отметили, что негативно сказывается на человеческой печени малоподвижный образ жизни и ожирение. Лишний вес способствует отложению жировой ткани на внутренних органах, а это, в свою очередь, провоцирует внутренней воспаление.

Столкнуться с проблемами могут даже те, кто ведет здоровый с первого взгляда образ жизни и ограничивает количество потребляемых жиров и сахара. Такие люди нередко заменяют сладости фруктами, забывая о фруктозе, чрезмерное употребление которой также нередко приводит к ожирению печени.

Еще один важный фактор – принимаемые человеком лекарства. При повышенной усталости, потере аппетита и дискомфорте в верхней части живота человеку лучше провериться у врачей, чтобы установить, не вызвано ли такое состояние побочными эффектами медикаментов.

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