Главный тренер "Спартака" оценил шансы Кокорина появиться на поле в ближайшее время

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" победил "Локомотив" в матче 4 тура со счетом 2:1. Однако же, в составе "красно-белых" опять не появился Александр Кокорин. И, один из главных вопросов на пресс-конференции был по поводу состояния здоровья форварда.

- Что с Кокориным? Мы все ждем, когда он выйдет на поле, - спросили у Доменико Тедеско журналисты.

- Я тоже жду, - сразу же на чистом русском сказал немецкий специалист. Но затем дал развернутый ответ, раскрыв состояние дел с Кокориным:

- Пока что травма Александра не позволяет ему тренироваться в общей группе. Но он - нужен нашей команде, он опытный и высококлассный футболист. Так трудно иногда бывает - Кокорин не прошел подготовительный период, получил травму. Такое всегда непросто. Надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Александр будет в строю.

Но в целом же, говоря об итогах поединка, Тедеско отметил:

- Мы рады сегодняшнему результату, но и довольны тем, как прошла игра. Контролировали весь матч, в самом начале было тяжело, когда соперник в первом же моменте забил нам гол. Всегда непросто не сломаться психологически. Мы выдержали это и играли в свою игру. Были отличные моменты в первом тайме у Ларссона, был большой процент владения мячом. Безусловно, нам нужно научиться играть посдержаней. Иногда при счете 1-1 мы атаковали слишком много вертикально. Над этим нужно работать, но в целом игрой довольны.