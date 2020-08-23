Эксперт рассказал, кто разнесет коронавирус в сентябре

Константин Северинов считает, что ситуация может стать намного хуже в сентябре, когда начнется учебный год и дети пойдут в школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественные заведения в Москве и других городах России постепенно открывают после продолжительной паузы из-за пандемии, однако коронавирус в столице государства до сих пор не отступил. В эфире Радио «Комсомольская правда» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов рассказал, как сейчас обстоит ситуация с инфекцией в государстве, и что может негативно сказаться на заболеваемости в ближайшее время.

- Я бы не сказал, что пандемия отступает. Но это зависит от того, что вы сравниваете. Если сравнить заболеваемость или смертность в мае или в начале июня, то, безусловно, ситуация стабилизировалась. Сейчас она сохраняется на определенном уровне, но он может опять пойти вверх – это и будет вторая волна. Или могла бы, наверное, пойти вниз, но на это, к сожалению, предпосылок нет, - объяснил эксперт.

Столь пессимистичный прогноз заведующего лабораторией РАН связан с тем, что вакцинация от коронавируса все еще не началась, а большинство людей не переболели инфекцией и не имеют к ней иммунитета.

Константин Северинов считает, что ситуация может стать намного хуже в сентябре, когда начнется учебный год и дети толпами пойдут в школы.

- Дети переносят инфекцию легче, но разносчиками инфекции будут, почти как мухи, очень эффективно. Поэтому сентябрь будет тяжелым, а в октябре может стать совсем плохо. Не стоит забывать, что сейчас заканчивается лето, а значит люди вернуться из отпусков из отдаленных территорий. А мы видим, что по эпидобстановке, к сожалению, и Крым, и Краснодарский край сейчас если не в лидерах, то приближаются к антилидерам по пандемии. Эти контактники приедут в свои города и привезут с собой вирус, - добавил специалист.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Воз недавно сравнил пандемию коронавируса с «испанкой», которая поразила человечество в 1918 году, и выразил осторожную надежду на то, что с инфекцией удастся справиться менее чем за два года. Пандемию осложняют глобализация и возросший объем населения на Земле.