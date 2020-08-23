При падении микроавтобуса в обрыв в Грузии погибли 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микроавтобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие к в грузинском селе Шатили в районе Душетского муниципалитета на северо-востоке страны. В результате трагедии погибли 12 человек, еще трое получили серьезные ранения. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает министерство внутренних дел Грузии.

По данным правоохранителей, транспортное средство упало в обрыв с высоты примерно 80 метров.

- По предварительным данным, 12 граждан, находящихся в микроавтобусе, погибли, трое получили серьезные ранения. Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в медицинские учреждения, - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время на месте случившегося работаю полицейские, спасатели и врачи, они продолжают поиски оставшихся пассажиров. Эксперты определяют личности умерших пассажиров.