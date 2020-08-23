В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4741. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили в оперативном штабе.

Всего в Москве за все время распространения болезни среди населения covid-19 был выявлен у 257 124 человек, вылечились - более 204 тысяч граждан.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов рассказал, как сейчас обстоит ситуация с инфекцией в России, и что может негативно сказаться на заболеваемости этой осенью.

По мнению эксперта, общая ситуация может стать намного хуже в сентябре, когда начнется учебный год. Он объясняет это тем, что дети хотя и переносят инфекцию намного легче, чем взрослые, зачастую оказываются распространителями вируса.