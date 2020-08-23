Георгий Джикия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия дал первый публичный комментарий по поводу слухов, которые ходят вокруг его возможного переезда в Италию. Защитник уже много сезонов играет за "красно-белых", и уезжает не горит желанием. О чем сказал футболист лично:

- Информацию про "Наполи" читаю так же, как и вы в Интернете. Ко мне никто не обращался, в Инстаграм мне в директ не писал. Но сейчас у меня нет мыслей об уходе из "Спартака". Я об этом и раньше говорил, - прокомментировал эту информацию Георгий Джикия.

Напомним, что нынешним летом московский "Спартак" сделал два ключевых трансфера. Состав столичного клуба пополнили два игрока. Это - полузащитник Остон Урунов, который до того выступал за футбольный клуб "Уфа". И - форвард Александр Кокорин, выступавший последние сезоны за питерский "Зенит", а финал прошлого чемпионата игравший за ФК "Сочи".