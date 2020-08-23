Число погибших при падении микроавтобуса в Грузии увеличилось до 17 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число погибших в результате падения микроавтобуса в горах Грузии увечилось до человек. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает местное МВД.

Также отмечается, что еще три человека получили серьезные ранения..

- Пострадавшие были доставлены спасателями в безопасное место, после чего бригады скорой помощи доставили их в медицинское учреждение, - говорится в сообщении министерства.

Напомним, по данным правоохранителей, транспортное средство с пассажирами упало в обрыв с высоты примерно 80 метров.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и медики, они продолжают поиски других пассажиров микровавтобуса. Эксперты тем временем определяют личности умерших пассажиров. В скором времени им предстоит выяснить, что именно могло стать причиной трагического ДТП в горной местности.