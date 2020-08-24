МВД Белоруссии: акции протестов в Минске прошли без задержаний Фото: Александр КОЦ

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний во время акций протестов оппозиции в Минске не было.

Прваоохранителями государства не допущено чрезвычайных происшествий на улицах столицы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Однако назвать точное число в ведомстве затруднились

- Граждане перемещались, двигались колоннами, не было одной постоянной точки, - пояснила Чемоданова.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Александр Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом и сыном Колей. Вооруженный и в бронежилете, вместе с сыном глава Республики продемонстрировал всю свою решительность.

Лукашенко промаршировал в сторону от вертолета, слушая доклад военных. После он выступил перед силовиками, которые обеспечивали оцепление Дворца Независимости. Президент поблагодарил их за работу и пообещал "разобраться с ними" (протестующими). Силовики в свою очередь ответили ему присягой: "Мы с вами до конца".