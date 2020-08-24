В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

В России с понедельника, 24 августа, вступают в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Теперь документ позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса. Всего законом определена группа факторов, которая и будет влиять на расчет страховой премии.

Так, например, повышенный тариф может быть у автомобилиста за грубые нарушения правил дорожного движения, из-за несоблюдения правил эксплуатации машины, а также за наказания за управление автомобилем в пьяном виде.