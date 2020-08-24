Глава фонда Cinema for Peace считает, что Навальный выживет и поправится

Алексей Навальный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил высказался о состоянии блогера Алексея Навального.

По его мнению, вести активную политическую жизнь Навальный не сможет примерно один-два месяца, но поправится. Об этом он сообщил в комментарии изданию Bild.

Позже Бизил акцентировал, что это не информация врачей, а лишь его личное предположение о состоянии здоровья блогера на ближайшее время. Об этом он рассказал РИА Новости. Также Бизил подтвердил, что российский предприниматель Борис Зимин взял на себя вопрос оплаты перевозки Алексея из России в Германию. Согласие на транспортировку дала супруга Навального Юлия.

Пресс-секретарь Алексея Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии Навального могут поступить только от врачей клиники.

Ранее сообщалось, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который направлялся из Томска в Москву. В Омске пилоты воздушного судна выполнили экстренную посадку пассажирского лайнера, а прибывшие медики госпитализировали блогера в больницу. Состояние Навального ухудшилось, его поместили в отделение реанимации. Диагноз российских медиков - нарушение обмена веществ в организме.