Какие настройки в телефоне нельзя трогать, рассказал эксперт Фото: Shutterstock

Телефон - полезное и удобное устройство. Однако в 21 веке гаджеты становятся со все более сложными настройками, в некоторые из которых лучше самостоятельно не лазить. Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, какие параметры лучше всего не трогать в смартфоне.

По словам эксперта, обращаться с настройками нужно аккуратно, не менять параметры. Самое главное - не стоит залезать в настройки SIM-карты, это может привести к сбою сети и интернета, которые потом придется устранять. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

- Сломать что-то в телефоне, открыв настройки, – нельзя, но подпортить качество его работы возможно, - объяснил специалист.