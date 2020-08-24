Неприятный дефект: пластический хирург назвал главную болезнь блогеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для многих популярных блогеров важно то, как они выглядят перед своей аудиторией. Однако постоянная трата времени на телефон и на компьютер зачастую приводят к ухудшению внешнего вида.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что эта за болезнь и как от нее можно избавиться. По словам доктора, из-за использования социальных сетей люди, в частности молодого возраста, сидят с опущенной вниз головой. Из-за этого у них быстрее формируются складки на нижней части лица, образуя вторые и третьи подбородки. Об этом он рассказал на радио Sputnik.

- Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работе в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы - мышцы, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. Чаще с такой проблемой начали обращаться за помощью люди от 25 и до 40 лет, - рассказал хирург.

Также он отметил, что чтобы побороть этот недуг достаточно делать гимнастику на этой группы мыщц.