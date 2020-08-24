Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

Доплаты считают необходимым сделать по 10 тысяч рублей на ребенка
Юлия КековаЮлияКекова
КомментироватьОставить комментарий
В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Государственной думе РФ предложили ввести специальные выплаты родителям на сборы детей в школу к 1 сентября. Доплаты считают необходимым сделать ежегодными. С таким предложением выступил депутаты от фракции ЛДПР.

Так, сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили на отзыв в Правительство законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по 10 тысяч рублей на ребенка. Текст инициативы в своем телеграм-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, соцполитике Ярослав Нилов.