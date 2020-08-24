Аналитик назвал ожидаемые цены на iPhone 12 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитик и инсайдер под ником Komiya в Твиттере опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с ожидаемыми ценами всех версий этой линейки телефонов.

Если внимательно посмотреть, то можно легко заметить, что аккаунт Komiya полон утечек и инсайдов о различных гаджетах, в частности и Apple.

По информации блогера, линейка iPhone будет состоять из версий 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. Так, у первых двух моделей будут сдвоенные камеры, а у 12 Max и 12 Pro Max - тройные.

Как утверждает аналитик, стоимость iPhone 12 будет начинаться с 700 долларов - столько продавцы попросят за гаджет с памятью 128 гигабайт. Версию с памятью на 256 гигабайт обойдется на 100 долларов дороже.

Цена на модель iPhone 12 Max будет в районе 800 и 900 долларов соответственно, 12 Pro - 1000 и 1100. За самую топовую "айфоновскую" версию в 512 гигабайт с покупателей, по мнению Komiya, возьмут 1300 долларов.