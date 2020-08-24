В России готовят новый список стран для открытия авиасообщения Фото: Иван ВИСЛОВ

В правительстве РФ обсуждают возможность возобновления полетов по новым направлениям.

Ранее на заседании оперштаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возможность открытия авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только рейсы в Каир) и Китаем (возобновление рейсов исключительно в Шанхай). Об этом "Известиям" рассказал источник. Документ планируется подготовить к 25 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире Россия, как и многие другие страны на время закрыла свои границы. В связи с этим авиасообщение между странами оказалось невозможным, за исключением вывозных рейсов.

С 1 августа российские власти возобновили полеты с тремя странами. Позже, с 10 августа открылись прямые рейсы из России на курорты Турции: Анталью, Даламан и Бодрум. Еще спустя пять дней для граждан стали доступны полеты в Швейцарию.