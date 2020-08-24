Последние новости на утро 24 августа 2020: В Cinema for Peace считают, что Навальный поправится

Важные новости утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 24 августа 2020 года: Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил высказался о состоянии блогера Алексея Навального. По его мнению, вести активную политическую жизнь Навальный не сможет примерно один-два месяца, но поправится. Об этом он сообщил в комментарии изданию Bild. Позже Бизил отметил, что это не информация врачей, а лишь его личное предположение, рассказал он РИА Новости.

В этом году в Госдуму РФ планируется внести и принять законопроект о маркировке домашних животных. Делать это хозяева питомцев должны будут за свой счет. На данный момент документ проходит процедуру согласования в Минсельхозе. Маркировка животных будет обязательной, а в случае ее отсутствия хозяину будет грозить штраф от 500 рублей до одной тысячи.

В Париже французы так сильно расстроились из-за поражением своей любимой команды "Пари Сен-Жермен" в финальном матче Лиги чемпионов, что устроили беспорядки на улицах города. Сотрудники местной полиции уже начали задерживать самых агрессивных фанатов. Некоторых из болельщиков переключились на битье витрин и даже поджигали машины. Чтобы сдержать рассвирепевшие толпы правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

В России с понедельника, 24 августа, вступают в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Документ позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса.