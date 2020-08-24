Разработчик ударного беспилотника "Гром" назвал его задачи

Новейший ударный беспилотник "Гром" предназначен для поддержки истребителей, а его основная задача - сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты, рассказал генеральный конструктор компании-разработчика "Кронштадт" Николай Долженков.

Долженков также отметил в беседе с РИА Новости, что дрон, впервые представляемый на форуме "Армия-2020", будет действовать в одном соединении с истребителями Су-35 и Су-57, уничтожая ПВО противника. Масса беспилотника "Гром" составляет семь тонн, а поднять в воздух он способен до 500 килограммов груза.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что российский ударный беспилотник "Охотник" собираются застраховать на 1,3 миллиарда рублей в связи с подготовкой к новым испытаниям. Отмечается, что новые технологии позволяют пилоту Су-57 управлять дроном "Охотник" прямо из самолёта без посредничества наземных станций.