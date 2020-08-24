Учителя рассказали, как будут проходить занятия в новом учебном году

Школы Москвы и Петербурга планируют организовать разобщение школьных потоков без введения второй и третьей смены Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В школах Москвы и Санкт-Петербурга с 1 сентября уроки будут начинаться в разное время: с 8:15 до 10:20. Так администрация учебных заведений хочет избежать введения второй и третьей смен, рассказали педагоги "Московскому Комсомольцу".

Позже остальных уроки будут начинаться у шестых и восьмых классов, поскольку дети этого возраста уже приезжают в школу сами, но у них ещё не так много занятий, как у старшеклассников. Заканчиваться уроки у шестиклассников и восьмиклассников будут около 16:00.

Преподаватели отмечают, что такое изменение в расписании неудобно для семей с несколькими детьми: в одних родители привозили детей в школу вместе, а в других старшие дети приводили с собой младших.