Учителя рассказали, как будут проходить занятия в новом учебном году

Школы Москвы и Петербурга планируют организовать разобщение школьных потоков без введения второй и третьей смены Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В школах Москвы и Санкт-Петербурга с 1 сентября уроки будут начинаться в разное время: с 8:15 до 10:20. Так администрация учебных заведений хочет избежать введения второй и третьей смен, рассказали педагоги "Московскому Комсомольцу".

Позже остальных уроки будут начинаться у шестых и восьмых классов, поскольку дети этого возраста уже приезжают в школу сами, но у них ещё не так много занятий, как у старшеклассников. Заканчиваться уроки у шестиклассников и восьмиклассников будут около 16:00.

Преподаватели отмечают, что такое изменение в расписании неудобно для семей с несколькими детьми: в одних родители привозили детей в школу вместе, а в других старшие дети приводили с собой младших.

Кроме того, в новом учебном году в столовых смогут находиться вместе только три-четырые класса. Поэтому на перекус у детей будет всего 10 минут, и педагоги надеются, что детям, которые приносят еду с собой, позволят съесть её в классе.

Также учителя рассказали, что отпускать детей из школы домой в случае недомогания теперь будут только в сопровождении родителей. Если ребёнок почувствует себя слишком плохо, ему будет необходимо вызвать скорую помощь, а до приезда врачей или родителей его изолируют от других людей.

При выявлении коронавируса у ученика, весь класс поместят на карантин на две недели. Если коронавирус будет найден у учителя, преподающего предмет, то на карантин уйдут несколько классов.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса линейки на 1 сентября пройдут только в школах с небольшим числом учеников и на свежем воздухе. В Москве таких массовых мероприятий не будет.