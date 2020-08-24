Пандемия научила россиян быть экономнее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пандемия научила россиян быть экономнее. Согласно данным исследования «Ромир», объем свободных денег в семьях вырос.

Речь о средствах, остающихся в распоряжении домохозяйств после покупки товаров повседневного спроса. Эти деньги могут быть направлены на погашения кредитов, отдых, развлечения или сбережения.

В июле свободных средств у среднестатистического домохозяйства было 28,3 тыс. рублей, в июне показатель составлял 24,9 тыс.рублей, а в мае -17,7 тыс. рублей.

Выходит, что за месяц «свободных денег» стало больше на 13,7%, а за год этот показатель составил 7,2%.

Специалисты отметили, что среднегодовое значение остается низким. По итогам семи месяцев в среднем было сэкономлено 22,2 тысячи рублей. В 2019 году этот показатель был 27,5 тысяч рублей.

Аналитики уверены, что люди стремятся максимально нарастить свою финансовую подушку безопасности. Некоторые снимают деньги с банковских счетов, тем самым забирая их из экономики.

Но на эти средства торговые сети не смогут рассчитывать в скором времени. Новости о второй волне пандемии подогревают стремление накопить подушку безопасности, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что цели, на которые можно будет потратить материнский капитал, будет расширен. Например, Минпросвещения предложило включить в список музыкальные инструменты отечественного производства, сообщает телеканал "360".