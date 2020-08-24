70 процентов туристов выберут российские туры в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристическая отрасль за время пандемии потеряла порядка 1,5 трлн рублей. Такие цифры озвучили в Ростуризме.

Тем не менее, эксперты позитивно оценивают перемены на российском туристическом рынке. Многие туристы, отдохнувшие в России в этом году, снова выберут внутренний туризм в следующем сезоне.

Что касается этого лета, то 80 процентов отдыхающих выбрали побережье Черного моря. Спрос есть на все направления, его росту способствует хорошая транспортная доступность и приемлемые цены.

- Кто бы что ни говорил про рост цен на отели юга России, в среднем они остались на прошлогоднем уровне. А если сравнивать с той же Турцией, то они ниже в два раза, — заверил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

Свой вклад в стимуляцию интереса внесла программа с кешбэком. За поездки по России можно вернуть до 15 тысяч рублей.

- Не стоит питать иллюзий, что этот год наверстает потерянное и догонит по объемам показатели 2019-го. Возвращение к полноценной жизни начнется в турбизнесе, скорее всего, в следующем году. Полагаю, что порядка 70% туристов, которые в этом году отдыхали в России, станут возвратными», — говорит Барзыкин.

Кстати, сразу после старта программы кешбэком, в ночь на 21 августа, россияне купили туров на 150 млн рублей, сообщает телеканал "360".