Выжившая после падения с пятитысячной высоты, рассказала, как сложилась ее жизнь

Лариса Савицкая празднует два дня рождения: один свой законный, когда появилась на свет. Второй – 24 августа, в этот день судьба подарила оставила ей жизнь.

В 1981 году в небе столкнулись Ан-24, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре, и бомбардировщик Ту-16К. 37 человек погибли в авиакатастрофе, и только 20-летняя девушка Лариса Савицкая чудом выжила. Она пролетела 5200 метров и упала на землю, но осталась жива.

О том, как отмечает данный день и что изменилось после той истории, Лариса рассказала «Ридусу».

В тот день Лариса возвращалась с мужем из свадебного путешествия, новобрачный погиб, а она на долгие месяцы оказалась в больнице. Спустя почти двадцать лет, россиянка научилась жить с болью и старается как можно реже вспоминать о трагедии.

Лариса Савицкая с мужем. Фото предоставлено «Ридусу» из личного архива

А недавно ее попросили стать консультантом фильма «Одна», который сейчас снимают в Пермском крае. Он посвящен той самой завитинской катастрофе.

- Я сказала, что расскажу все один раз, больше не могу. Отдельные моменты обсуждаем точечно. На меня надели датчики, установили два полиграфа, которые регистрируют эмоции, две камеры было, - говорит Лариса.

Тогда девушка провела вместе с погибшими пассажирами три дня, прежде чем ее нашли спасатели.

-Все лежали вниз лицами, и я их не видела, кроме своего мужа. Нас последними нашли, родственники уже рыли для нас могилу, - вспоминает собеседница издания.

Она признается, что оправиться от произошедшего нельзя. То, что происходит с ней – это «ампутация части души».

- У меня всегда было ощущение, что все авиакатастрофы — мои. Потому что я знаю, что там происходит. Я знаю, что такое безвыходная ситуация, когда всё, жизнь кончена. Я всех погибших оплакиваю. Вот так еще проявляется эта память, - признается Лариса.

Сегодня она старается жить каждым днем, признается, что счастлива: дома любящий муж, сын, внучка. Единственное чего не хватает – здоровья. А вот на самолетах Лариса по-прежнему летает. Говорит, что нет фобий, но фильмы про авиакатастрофы не смотрит.