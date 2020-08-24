До 2 миллионов на погашение ипотеки: на Сахалине семьи с детьми получат финансовую поддержку

В Сахалинской области единовременная денежная выплата полагается молодым семьям с детьми, рожденными с 1 января 2020 года, заключивших в этом году ипотечный договор.

– Размер единовременной выплаты увеличивается в зависимости от очередности рождения детей. Если рождается первенец, предоставляется 500 тысяч рублей, при рождении второго ребенка – 1 миллион рублей, третьего и последующих детей – 2 миллиона рублей. Аналогичная мера поддержки предоставляется с 2017 года для семей, заключивших договор с Сахалинским ипотечным агентством, - рассказала заместитель министра социальной защиты региона Татьяна Романец.

Обратив внимание на ряд требований. Выплата предоставляется семьям, проживающим на территории Сахалинской области. В семье, претендующей на выплату, все должны иметь российское гражданство. Также обязательное условие - проживание одного из родителей, состоящего в браке (родителя, не состоящего в браке либо одинокого родителя), на территории региона в общей сложности не менее 10 лет.

За назначением выплаты нужно обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства не позднее 20 ноября 2020 года. В настоящее время на единовременную денежную выплату на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту подано более 30 заявлений. Финансовую помощь на оплату ипотеки за счет областного бюджета уже получили 9 семей.