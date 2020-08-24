Суд по делу о ДТП с участием Ефремова перенесли на 31 августа

Суд перенесли на 31 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заседание суда по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова перенесли на 31 августа, чтобы актёр смог найти себе нового адвоката.

Напомним, на последнем заседании суда, как сообщал сайт KP.ru, Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.

- Меня убеждали, что у нас самый честный суд. Я своим адвокатам поверил, а зря. Тут издевались над нашими свидетелями. Вчера человеку с плохим зрением показали маленький экран. А что за улыбки Добровинского, это недопустимо. Их пятеро, а нас трое. Они смеются над моими адвокатами. У меня будет другой адвокат, который хорошо учился, а они останутся помощниками, - заявил Михаил Ефремов на суде 24 августа.