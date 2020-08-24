ФСБ задержала финансиста ИГ*, вербовавшего и переправлявшего россиян в Сирию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Татарстане сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали участника группировки "Исламское государство"*. Он финансировал группировку, вербовал граждан стран СНГ и переправлял их в Сирию. ФСБ также установила, что задержанный действовал в Татарстане, Дагестане и в Тюменской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ЦОС также отметили, что ФСБ пресекла деятельность участника ИГ* в сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу России.

- Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ*, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию, - отметили в ЦОС.

* Запрещённая на территории России террористическая организация