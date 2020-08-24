Минобороны Беларуси заявило о попытке Литвы нарушить воздушное пространство республики

Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны Беларуси сообщило о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы.

- 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, - сказано в сообщении пресс-службы Министерства обороны Беларуси.

В ведомстве также сообщили, что полёт воздушных шаров смогли остановить без оружия "благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО".

Беларуское Минобороны направило документы в МИД республики, чтобы ведомство подготовило ноту для Литвы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Александр Лукашенко заявил об отсутствии иностранных войск на территории Беларуси.

- Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет, - заявил он на заседании Совета безопасности с участием глав регионов.

Позже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения беларуским вертолётом воздушного пространства Литвы.