В России за сутки выявлено 4 774 новых случаев коронавируса

В России проведено более 34 миллионов тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России специалистами зафиксировано 4 744 новых случая коронавируса в 84 регионах из 85. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни.

Жертвами Covid-19 за минувшие сутки в России стали 65 человек. Вылечились 2 456 пациентов. Всего в России за весь период выздоровели 773 095 человек. Врачами проведено 34,6 миллионов тестов на коронавирус.

С момента объявления пандемии в стране заболело 961 493 человека, из них умерло 16 448 пациентов. Данные предоставил портал стопкоронавирус.ру.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире в середине марта. Лидирующими странами на сегодняшний день по числу заболевших являются США с показателем более 5 миллионов, в Бразилии зафиксировано 3,6 случаев коронавируса, а в Индия 3,4 миллиона человек. Россия находится на четвертом месте.

Также стоит напомнить, что российским специалистам удалось разработать и зарегистрировать вакцину от COVID-19. Россия стала первой страной, чье лекарство от коронавируса за короткие сроки прошло клинические испытания и было официально зарегистрировано. Вакцинация населения в России запланирована на осень.