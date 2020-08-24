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Умер актер Борис Христофоров, звезда фильма «Три толстяка»

Борис Христофоров умер в возрасте 89 лет
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Умер актер Борис Христофоров из фильма "Три толстяка"

Умер актер Борис Христофоров из фильма "Три толстяка"

Умер актер Борис Христофоров. Звезда фильма «три толстяка» скончался в возрасте 89 лет.

В Москве скончался актер из фильма «Три толстяка». Новости о смерти Бориса Христофорова появились 24 августа.

Пока подробности трагичного события не сообщаются. Известно, что речь о насильственной смерти не ведется, скорее всего. Тело актера нашли родственники в его квартире на Большой Пионерской улице.

О дате и месте прощания с Борисом Христофоровым будет сообщено позже, передает Пятый канал.

Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года во Владикавказе. Роль в картине Алексея Баталова и Иосифа Шапиро стала единственной в его карьере.

Утраты