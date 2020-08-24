Аналитики спрогнозировали поведение рубля в сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты рассказали, чего ждать от российской валюты предстоящей осенью. По оценкам аналитиков, пока ситуация в экономике остается сложной, но есть перспективы для укрепления позиций рубля.

Кандидат экономических наук, управляющий партнер компании «Лавник и партнеры» Роман Лавник, улучшение позиций рубля можно ждать только к концу 2020 года. Но для этого должно произойти событий, которые помогут национальной валюте.

- Здесь и стабилизация цен на нефть и результаты президентских выборов в США, политическая ситуация в самой России и в Белоруссии, наконец, коронавирус, - поясняет ФАН Лавник.

Если все факторы будут складываться удачно, то рост начнет быть заметен уже с середины осени 2020 года. Но существенным увеличение не будет, рублю уже давно не удается полностью отыграть позиции.

Например, после повышения стоимости евро и доллара в 2015 году рубль так и не смог вернуться на прежний уровень 40 рублей за евро и 30+ рублей за доллар. Поэтому осенью 2020 года рубль если и укрепит позиции, то лишь на несколько пунктов по отношению к евро и доллару, — заключил Лавник.

В заключение эксперт порекомендовал пока не покупать иностранную валюты, так как цены у нее явно завышены.

В свою очередь заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что негативных факторов пока больше, но есть и позитивные. Драйвером роста может стать рост цен на нефть предстоящей осенью. Есть основания полагать, что баррель нефти поднимется до 50 долларов.

-Скорее всего, этой осенью и в конце 2020 года рубль будет в интервале 74–79 руб. за доллар и 85–90 руб. за евро. Но нельзя исключать и рост: доллара до 80 руб., а евро до 95 руб. В случае если санкции против России не будут введены, а нефть вырастет, то доллар может снизиться до 70 рублей, а евро до 80 рублей, - заключила Мильчакова.

Тем временем россияне стали более бережливыми. Пандемия научила многих экономить средства. Объем накоплений в домохозяйствах вырос по итогам июля, сообщает газета "Известия".